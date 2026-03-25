Якутского депутата-иноагента исключили из парламента

Государственное собрание Якутии досрочно прекратило полномочия депутата Александра Иванова*. Решение приняли на пленарном заседании, сам парламентарий его не посетил, сообщил ТАСС .

Прекращение полномочий Иванова* поддержали 53 депутата, трое воздержались и еще двое выступили против. Парламентария предварительно проинформировали, что его участие в мероприятии невозможно в связи с федеральным законом.

До этого парламент региона на пленарном заседании принял постановление, обратившись к правоохранительным органам с просьбой провести проверку в отношении Иванова* на предмет наличия нарушений законодательства России в его выступлениях. Депутаты также выразили несогласие с его публичными высказываниями.

Минюст внес Иванова* в перечень иностранных агентов в феврале 2026 года.

* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России.