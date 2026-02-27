Минюст признал иноагентом журналистку и режиссера Веру Кричевскую
Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов журналистку и телережиссера Веру Кричевскую*, депутата Заксобрания Якутии Александра Иванова*, активиста Максима Алиева* и казахстанскую газету «Республика»**. Обновленный список опубликовали на сайте ведомства.
Всем новым фигурантам вменили распространение недостоверной информации о решениях органов власти России и проводимой ими политике. Кроме того, Кричевская* и Алиев*, по данным Минюста, выступали против специальной военной операции на Украине.
Ранее список иностранных агентов пополнили политолог Александр Кынев*, писатель Владимир Севриновский*, журналист Аурен Хабичев*, блогера Алексей Черемушкин* и организация European Youth Forum**.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
**Организации внесены в перечень нежелательных в России