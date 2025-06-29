Яку Изабелле из Московского зоопарка исполнился год. В честь дня рождения для нее подготовили особый сюрприз — так называемое «обогащение среды», которое помогает животным проявлять естественное поведение. Об этом сообщили в Telegram-канале московского зоопарка.

«Нашей красавице, домашнему яку Изабелле, уже исполнился год. В честь такой знаменательной даты сотрудники подготовили обогащение среды и поздравили ее с первым годом жизни», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за первый год жизни Изабелла заметно подросла — сейчас она весит 175 килограммов и почти догнала по размеру свою маму.

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