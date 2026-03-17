Ягодный сезон начался в Ленинградской области

Со сходом снега в Ленинградской области начался сезон массового сбора клюквы. Об этом сообщила «Фонтанка» .

После заморозков клюква приобретает насыщенный вкус и аромат, при этом сохраняет полезные свойства. Один из любителей «тихой охоты» рассказал, что хотел набрать немного ягод на морс, но так увлекся, что собрал 25 килограммов.

Ранее врач-гастроэнтеролог Ольга Исаева предупредила, что клюква, цитрусовые и некоторые сорта яблок могут вызывать изжогу из-за повышения кислотности в желудке. Поэтому, несмотря на пользу этих плодов для иммунитета, употреблять их следует с осторожностью, чтобы не причинить себе дискомфорт.