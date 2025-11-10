Гастроэнтеролог Исаева рассказала, что кислые яблоки и клюква могут вызвать изжогу

Врач-гастроэнтеролог сети клиник «Неболит» Ольга Исаева рассказала «Газете.Ru» , что яблоки и клюква могут повышать кислотность в желудке и вызывать негативные реакции. Поэтому людям, склонным к изжоге, лучше ограничить употребление кислых яблок, насыщенных клюквенных морсов и компотов.

По словам доктора, цитрусовые, такие как апельсин, мандарин и лимон, также могут повышать кислотность и провоцировать изжогу. Несмотря на их пользу для иммунитета, употреблять их стоит с осторожностью.

Хрен и лук-порей, актуальные для конца осени и декабря, могут раздражать слизистые оболочки и вызывать сбои в работе кольцевой мышцы, разделяющей пищевод и желудок. Они также стимулируют выработку пищеварительных ферментов, что может привести к эпизодической изжоге.

Доктор отметила, что привычка пить горячий чай с мятой в холодные осенние вечера также может способствовать расслаблению пищеводного сфинктера и вызывать изжогу. Кофеин в чае провоцирует выработку соляной кислоты, а мята снижает тонус мышцы.

Кроме того, стресс может стать неочевидным, но распространенным триггером изжоги. Уменьшение продолжительности светового дня, рост числа профессиональных задач и конфликты могут вызывать напряжение и стресс, которые влияют на работу ЖКТ, подчеркнула Исаева.