«Я живой». Кадыров попросил не ставить ему памятник в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к российскому предпринимателю и меценату Михаилу Гуцериеву с просьбой не ставить ему памятник. Его слова привело РИА «Новости» .

«Он мне дал такой совет: очень сложная должность, если вы продержитесь три месяца, вам можно будет поставить памятник. Я продержался, выстоял», — сказал глава республики.

По словам Кадырова, памятник ему ставить не нужно. Он попросил Гуцериева построить в Чечне какой-нибудь объект. В ответ предприниматель вспомнил, что он «первый приехал в Грозный» с Ахматом Кадыровым, первым президентом Чечни, а также построил в регионе школу и больницу. На строительство ушло 18 миллионов рублей.

«Я знаю. Я живой, поэтому вместо памятника… Подумайте», — резюмировал глава Чечни.

Ранее Кадыров встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве и пригласил его в гости в Грозный.