«Я уже поменял вчера». Пора ли переобуваться из-за прихода «автомобильной» весны

Автоэксперт Хайцеэр: в большинстве случаев менять резину на летнюю уже можно

Синоптик Евгений Тишковец рассказал о приходе в Москву «автомобильной» весны, когда среднесуточная температура поднимается выше +5 градусов. Пора ли становиться в очередь в шиномонтаж, чтобы сменить резину, рассказал 360.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Он пояснил, что многое зависит от конкретного автовладельца и условий эксплуатации машины. Если человек живет за городом — в районах, где ночные температуры ниже, — то Хайцеэр предложил подождать, пока температура не поднимется. В ином случае можно и поменять резину, считает автоэксперт.

«Я уже поменял вчера. По прогнозам у нас положительные температуры, и машиной я пользуюсь преимущественно в городе и в дневное время, поэтому не боюсь ночных заморозков», — добавил собеседник 360.ru.

Он посоветовал владельцам, уже поменявшим зимнюю резину на летнюю, просто не выезжать в город в случае похолодания.

Ранее другой синоптик, Роман Вильфанд, предположил, что 2025 год может стать одним из самых теплых в истории.