«Это какой-то ужас». Депутата Арефьева назвали дураком за слова о сожжении собачников

Заявление депутата Николая Арефьева о готовности сжечь собачников абсолютно некорректно. Об этом 360.ru рассказала член комиссии Государственной думы по этике Елена Драпеко.

«Это вообще какой-то ужас. Дурак он, что я могу сказать. Я считаю, что для политика, для депутата это выражение абсолютно некорректное. Думать надо, что ты говоришь», — подчеркнула она.

Драпеко напомнила, что в России развито служебное собаководство. Животные вместе с волонтерами ищут пропавших людей, есть собаки-пожарные, которые работают в МЧС и помогают спасать людей из-под завалов. В аэропортах животные вынюхивают оружие и наркотики.

«У нас гигантское применение собак в собаководстве и очень хорошие школы обучения. А тех, кто не занимается своими собаками, надо штрафовать и не давать им заводить животных. Я за то, чтобы чипировать всех животных», — отметила член комиссии.

Собакам ставят памятники. Эти животные участвовали в Великой Отечественной войне, они вытаскивали раненых с поля боя. Также были собаки-минеры и псы-пограничники.

«Собаки приручены человеком на протяжении десятков тысяч лет. Они наши друзья. С ними просто надо нормально обращаться, не выбрасывать их на улицу, не заставлять их голодать. Дрессировать, конечно, надо», — подчеркнула Драпеко.

В Москве и Санкт-Петербурге практически нет бродячих собак, и они не нападают на людей, благодаря отлаженной финансируемой системе.

«У нас нормативная база очень неплохая, только выполнять надо законы», — заключила Драпеко.

Арефьев ранее сообщил, что не любит людей, которые любят собак и не испытывают этого чувства к детям. Он заявил о готовности «всех собачников облить бензином и сжечь».