«Это какой-то ужас». Депутата Арефьева назвали дураком за слова о сожжении собачников
Член комиссии по этике Драпеко назвала Арефьева дураком за слова о собачниках
Заявление депутата Николая Арефьева о готовности сжечь собачников абсолютно некорректно. Об этом 360.ru рассказала член комиссии Государственной думы по этике Елена Драпеко.
«Это вообще какой-то ужас. Дурак он, что я могу сказать. Я считаю, что для политика, для депутата это выражение абсолютно некорректное. Думать надо, что ты говоришь», — подчеркнула она.
Драпеко напомнила, что в России развито служебное собаководство. Животные вместе с волонтерами ищут пропавших людей, есть собаки-пожарные, которые работают в МЧС и помогают спасать людей из-под завалов. В аэропортах животные вынюхивают оружие и наркотики.
«У нас гигантское применение собак в собаководстве и очень хорошие школы обучения. А тех, кто не занимается своими собаками, надо штрафовать и не давать им заводить животных. Я за то, чтобы чипировать всех животных», — отметила член комиссии.
Собакам ставят памятники. Эти животные участвовали в Великой Отечественной войне, они вытаскивали раненых с поля боя. Также были собаки-минеры и псы-пограничники.
«Собаки приручены человеком на протяжении десятков тысяч лет. Они наши друзья. С ними просто надо нормально обращаться, не выбрасывать их на улицу, не заставлять их голодать. Дрессировать, конечно, надо», — подчеркнула Драпеко.
В Москве и Санкт-Петербурге практически нет бродячих собак, и они не нападают на людей, благодаря отлаженной финансируемой системе.
«У нас нормативная база очень неплохая, только выполнять надо законы», — заключила Драпеко.
Арефьев ранее сообщил, что не любит людей, которые любят собак и не испытывают этого чувства к детям. Он заявил о готовности «всех собачников облить бензином и сжечь».