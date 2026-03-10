«Я тебя вычислю». В Рязани соседка затравила девушку, скинувшую нюдсы в чат дома
Baza: в Рязани соседка угрожает девушке из-за случайных нюдсов в домовом чате
В Рязани неадекватная соседка начала угрожать расправой девушке, случайно отправившей интимное фото вместо личного сообщения своему парню в общий домовой чат. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.
Девушка отправила фото из галереи и не сразу заметила, что из списка частых контактов на первое место выскочил не диалог с парнем. Когда она поняла, что произошло, ее снимки собрали не только восхищенные отзывы, но и оскорбления от агрессивной соседки.
Женщина заявила, что в домовом чате состоит ее муж, который также увидел нюдсы. Она пригрозила девушке расправой, пообещав, что та «получит по заслугам».
«Я же сказала, что вычислю. Ты так мужиков зазываешь к себе или что?» — говорилось в одном из ее сообщений.
Извинения девушки и обещание, что она больше не допустит возникновения таких ситуаций, не утихомирили разъяренную соседку.
Ранее юрист Денис Хмелевской объяснял, что человека можно привлечь к уголовной или административной ответственности за рассылку дикпиков.