«Я опасаюсь». Митрополит Иларион обезопасил себя после происшествия в Чехии

Из Чехии уехал митрополит Иларион. Высокопоставленного представителя РПЦ в мае 2026 года задерживала местная полиция, о своем отъезде священнослужитель рассказал ТАСС .

Иерарх Русской православной церкви признался, что решил не рисковать после происшествия на шоссе. Его автомобиль остановила и обыскала полиция, самому митрополиту присутствовать при осмотре машины не разрешили.

«Увидев, как легко делаются подобные вещи, я опасаюсь, чтобы история не повторилась», — объяснил Иларион свое решение выехать из республики.

В ближайшее время митрополит планирует встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Иларион подробно изложит главе РПЦ все детали происшествия.

«Дальше — как он решит», — резюмировал иерарх.

Автомобиль митрополита Илариона в мае 2026 года задержали на трассе. Чешские полицейские уверяли, что нашли в салоне некие контейнеры с веществом. Суд в Чехии митрополита отпустил без предъявления обвинений.