«Очень странно». Адвокат Илариона указал на необычные детали задержания митрополита

Митрополиту Илариону не позволили присутствовать при обыске его автомобиля в Чехии. Местная полиция провела процедуру задержания с нарушениями, рассказал адвокат высокопоставленного священнослужителя. Юриста процитировало РИА «Новости» .

Специалист указал на то, что автомобиль митрополита на шоссе встретили сразу две машины полиции. Они зажали транспортное средство Илариона с двух сторон.

«Очень странно <…> сотрудник полиции сразу потребовал документы не только у водителя, но и у митрополита Илариона <…> складывается впечатление, что целью была именно проверка или обыск данного автомобиля», — пояснил юрист.

Затем чешские силовики пошли на прямое нарушение закона. Митрополита Илариона увели в магазин на заправке. Ему не дали следить за ходом обыска автомобиля, что предусматривают процессуальные нормы.

Кроме того, полицейские не стали досматривать личные вещи, которые находились в салоне. Представители Чехии начали обыск сразу с багажника, словно понимали, где лежит нужный груз.

«Если проверка касалась всего автомобиля, почему личные вещи не осматривались, а поиск сразу был сосредоточен именно на багажнике, как будто заранее было известно, где именно искать?» — добавил адвокат.

Митрополит Иларион (Григорий Алфеев) — один из самых известных иерархов Русской православной церкви. Он много лет руководил церковной дипломатией и отделом внешних связей РПЦ. В 2022 году его перевели в Будапешт управлять Венгерской епархией.

Полиция задержала Илариона в Карловых Варах 25 мая. В ходе досмотра в багажнике машины нашли «четыре небольших контейнера». Священнослужитель отверг причастность к хранению каких бы то ни было запрещенных вещей.