«Я не готов комментировать». Митрополит Иларион — об отстранении РПЦ

Митрополит Иларион не стал комментировать отстранение от управления епархией

Фото: РИА «Новости»

Митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Григорий Алфеев) оказался не готов комментировать свое отстранение от управления епархией. Со священнослужителем связался 360.ru.

«Я не готов комментировать», — ответил на вопрос митрополит Иларион.

О кадровых перестановках в РПЦ стало известно вечером 25 июля. Состояние дел в Будапештско-Венгерской епархии рассмотрели на заседании комиссии Священного синода. На время ее работы митрополита Илариона отстранили не только от управления епархией, но и от работы в Синодальной библейско-богословской комиссии и комиссии Межсоборного Присутствия по богословию и богословскому образованию.

Григорий Алфеев родился 24 июля 1966 года в Москве. В должности митрополита Будапештского и Венгерского — с 7 июня 2022-го. Иларион создал и был бессменным ведущим программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

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