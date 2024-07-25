Митрополита Илариона отстранили от управления епархией

Синод Русской православной церкви временно отстранил митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (в миру — Григорий Алфеев) от всех должностей. Об этом сообщила пресс-служба РПЦ.

«Временно отстранить митрополита Будапештского и Венгерского Илариона от управления Будапештско-Венгерской епархии», — процитировало священнослужителей РИА «Новости».

Также его освободили от должности председателя Синодальной библейско-богословской комиссии и председателя Комиссии Межсоборного Присутствия по богословию и богословскому образованию. Исполняющим обязанности назначили епископа Егорьевского Мефодия.

Ранее Константинопольского патриарха Варфоломея призвали лишить турецкого гражданства и отстранить от должности. Заместитель главы оппозиционной партии ATA Эмин Фахир Гюр, заявил, что главной задачей представителей духовенства является служение верующим, однако в последнее время Варфоломей «зашел слишком далеко».