Известный кардиохирург Ренат Акчурин умер в возрасте 78 лет

Доктор наук, профессор и член Российской академии наук, прославленный кардиохирург Ренат Акчурин умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщила пресс-служба полномочного представительства Республики Татарстан .

Причиной ухода из жизни легендарного врача назвали болезнь, с которой он боролся в последние годы.

«Хирург-виртуоз, авторитетнейший ученый, лауреат Государственных премий СССР и России. Он известен в России и за рубежом как ученый и специалист, развивший уникальные направления в восстановительной, сосудистой и кардиохирургии», — отметили в полпредстве.

Ренат Акчурин за свою практику спас тысячи людей. Свою жизнь в руки хирурга вверил первый президент России Борис Ельцин и простые пациенты.

На протяжении десятилетий Акчурин поддерживал рабочие связи с коллегами из Татарстана, а с 2011 года руководил Клубом врачей при полпредстве республики. Ведомство принесло слова соболезнования родным и близким кардиохирурга и пообещало сообщить о дате и времени прощания позднее.

Сегодня же стало известно, что в больнице Уссурийска умер актер Андрей Неретин, известный по роли депутата Виталия Наливкина. Он ушел из жизни в возрасте 48 лет, успев объявить об окончательном завершении проекта, которому посвятил последние годы.