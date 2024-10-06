Сегодня 19:53 Депутат Наливкин стал образом актера Андрея Неретина. Закрытия проекта он не пережил Продюсер Клочков: Неретина подкосили новости об уголовном деле 0 0 0 Фото: YouTube Общество

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Прославившийся в роли депутата городской думы Уссурийска Виталия Наливкина непрофессиональный актер Андрей Неретин умер в возрасте 48 лет. Придумавший скетч-шоу режиссер Андрей Клочков заявил, что любимец зрителей ушел из жизни в больнице, куда его доставили в состоянии тяжелого запоя, куда он ушел после года трезвой жизни. 360.ru собрал все, что известно об актере, который пусть в предельно абсурдной манере, но играл роль депутата несуществующего парламента, пытавшегося наладить жизнь горожан.

Кто такой Андрей Неретин

Будущая звезда YouTube появился на свет 31 декабря 1975 года в городе Канске Красноярского края. Но о родителях Андрея Неретина ничего неизвестно. Мать оставила его в роддоме, откуда его отправили сначала в дом малютки, а потом в приют. О том, что Неретин круглый сирота, рассказывала еще одна воспитанница интерната Римма Куцева. В комментарии «Русской службе Би-би-си» она сообщила, что в молодости будущий актер серьезно занимался боксом и принимал участие в цирковых самодеятельных представлениях, которые устраивали воспитанники детского дома.

Благодаря водительским курсам в ДОСААФ Неретин научился управлять машинами. Из интерната он отправился в армию, а после возвращения уехал в тюрьму, получив реальный срок за угон машины. Наказание он отбывал в колонии Красноярского края.

Фото: «ВКонтакте»

После освобождения перебрался в Якутск, а оттуда в Приморский край. Окончательно непрофессиональный актер обосновался в Уссурийске. В новом для себя городе он наладил личную жизнь, женившись на Елене Семенковой. Но в браке пара прожила всего полгода. Супруга подала на развод, не смирившись с тягой Неретина к алкоголю. На жизнь будущий актер зарабатывал в качестве разнорабочего, нанимаясь в помощники по хозяйству местным жителям и предпринимателем. Также занимался грузоперевозками. Для привлечения новых клиентов Неретин публиковал рекламу в интернете. Там на него и вышли авторы проекта «Виталий Наливкин» с предложением сыграть главную роль в скетч-шоу. Свои услуги актер оценил в 1500 тысячи рублей за выпуск, что в пять раз больше за день работы грузчиком.

Как появился Виталий Наливкин?

Создателями проекта о депутате Виталии Наливкине выступили бывшие сотрудники уссурийского телеканала «Телемикс»: продюсеры Андрей Клочков и Виталий Вавилов зарегистрировали на YouTube канал BARAKuda, а для съемок привлекли бывшего коллегу оператора Александра Анисимова. Сначала они снимали юмористические ролики в стиле региональных новостных репортажей. Но особого отклика у зрителей они не находили. После того, как в кадре появился Виталий Наливкин, просмотры начали быстро расти.

Сначала главного героя представляли как чиновника от администрации Уссурийска, но это не понравилось муниципальным властям. Тогда, по решению авторов, Наливкин стал председателем исполнительного комитета — несуществующей организации.

Фото: YouTube

«Депутат от народа и для народа» под таким лозунгом «депутат» решал волнующие горожан вопросы. Несмотря на то, что все подразумевалось как шутка, жители Уссурийска делились настоящими проблемами. В ролике указывался адрес, куда зрители могли присылать свои послания с чаяниями и жалобами. «Проблемы, которые мы освещаем в наших видеороликах, они действительно не решаются годами, и мы стараемся как-то обратить внимание за счет наших таких юмористических скетчей», — рассказывал продюсер Андрей Клочков. Вопрос с нехваткой общественных туалетов Наливкин решил просто: установил более 100 деревянных сортиров по всему городу, а во время продуктового эмбарго асфальтовым катком раздавил найденный в магазине голландский сыр. Проблему с загрязнением воздуха Наливкин решил оригинально, купив «специальные приборы подавления неприятного запаха», проще говоря освежители воздуха. По его приказу их развесили на столбах. Но в конце видео стало известно, что из-за экономии их используют только в случае приезда в Уссурийск лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Особый шарм и достоверность настоящих региональных репортажей роликам придавал закадровый голос, полностью пародирующий работу журналистов.

Первые проблемы и уголовное дело создателей Виталия Наливкина

Показанный в юмористическом web-сериале юмор оценили не все. В июне 2020 года Андрея Неретина арестовали на пять суток. Официальным обвинением стала нецензурная брань в общественном месте, попавшая под статью о мелком хулиганстве. Но по мнению продюсера Клочкова, вина актера заключалась в ролике о коррупции. По сюжету Виталий Наливкин помог в задержании подполковника полиции, хранившего дома «сотни килограммов денег». «За ним просто приехали, забрали в отдел, посадили в камеру, на следующее утро отвезли на суд и впаяли пять суток», — рассказал продюсер.

Но только административными арестами все не закончилось. В ноябре 2021 года против создателей шоу возбудили уголовное дело о хулиганстве, совершенное группой лиц с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Фото: YouTube

Причиной стал ролик, в котором Наливкин «обезвреживал» оставленную на остановке бесхозную сумку выстрелом из гранатомета. Но первый «боеприпас» попал в агитационный баннер «Единой России», и только второй в здание остановочного комплекса, который полностью разрушился, но сумка осталась на месте.

В пресс-службе приморского главка МВД заявили, что полицейские в ходе осмотра места происшествия забрали образцы предметов горения. Проведенная экспертиза установила, что повреждение остановки произошло в результате подрыва взрывпакета. Продюсер Клочков в комментарии 360.ru заявил, что статьей пригрозили сразу трем участникам съемок. Отвечая на вопрос о повреждении остановки он отметил, что она находится за городом и давно никем не используется. Он добавил, что после взрыва на место приезжали сотрудники МЧС, которые не зафиксировали причинение какого-либо ущерба. До суда дело так и не дошло. Но на прошлой неделе продюсерам ужесточили обвинение, добавив к хулиганству обвинение о незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Максимальное наказание по этой статье составляет до 15 лет лишения свободы.

Почему пропал сериал про Виталия Наливкина?

Первое уголовное дело серьезно затормозило выпуск новых серий. В 2022 году на канале BARAKuda появилось всего только три новых серии. В них Наливкин пошутил над санкциями и спас сотрудников полиции от жаркой погоды. Очередной ролик появился в апреле прошлого года. На видео актер Андрей Неретин объявил, что вместе с командой запустил в Уссурийске производство защитной экипировки для российских военных. «Так вышло, что мы умеем не только снимать новые видеоролики. Наша команда долгое время занимается разработкой защитных изделий, которые будут спасать руки и ноги нашим военным на полях сражений», — заявил актер.

Он добавил, что просит зрителей о финансовой поддержке, чтобы помочь бойцам в зоне специальной военной операции.

Фото: YouTube

В начале этого года Андрей Неретин столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Его коллеги объявили, что актеру поставили диагноз асептический некроз тазобедренного сустава. Из-за того, что денег не хватало, коллеги объявили о сборе средств. В конце лета Неретину провели операцию в одной из больниц Санкт-Петербурга. После возвращения в Уссурийск актер начал длительный курс реабилитации. Общественники помогли собрать ему 30 тысяч рублей, которые он потратил на аренду жилья.

В минувшую пятницу, 4 октября, Telegram-канал Mash опубликовал последнее прижизненное видео с Неретиным. Актер объявил, что депутат Наливкин уходит с поста Гордумы Уссурийска из-за проблем со здоровьем после перенесенного микроинсульта. Он подчеркнул, что проект окончательно закрылся из-за сильного давления со стороны силовиков.

На следующий день Андрей Неретин скончался. Продюсер Андрей Клочков заявил, что актер весь год не употреблял алкоголь, так как проходил серьезное лечение. «После того, как узнал, что проект закрывается, он сорвался от расстройств и на протяжении двух дней беспробудно, в общем, пьянствовал. Такая особенность у него была. За день до его кончины мы его обнаружили дома в таком состоянии не очень хорошем», — заявил он в беседе с РБК. По его словам, Неретина забрали в больницу врачи скорой помощи. Команда рассчитывала, что актера приведут в чувство, но медики спасти его не смогли. По мнению продюсера, именно новости об уголовном деле повлияли на состояние Неретина и заставили его вернуться к бутылке.