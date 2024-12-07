Известный бизнесмен вложит 15 миллиардов рублей в отели в Ялте

РБК: Аркадий Ротенберг вложил 15 млрд рублей в отели на месте «Жемчужины»

Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг решил инвестировать свыше 15 миллиардов рублей в строительство отелей на месте бывшего санатория «Жемчужина» в Ялте. Об этом сообщил РБК .

На этой территории появится новый гостиничный комплекс «Рахиль» с пешеходным мостом в замок «Ласточкино гнездо».

Предполагается строительство отелей четырехзвездочного и пятизвездочного классов. К услугам гостей предоставят медицинский центр, залы для банкетов и конференций, а также несколько ресторанов.

Ротенберг отметил, что отели будут малоэтажными, что позволит избежать «визуального шума» и сохранить гармонию с окружающим ландшафтом.

«Для путешественников появятся новые точки притяжения, включая смотровую площадку и зоны отдыха. Все работы завершатся в 2027 году», — сказал он.

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