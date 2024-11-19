В условиях закрытых границ. Спрос на агротуризм вырос на 15-20%

Сельский туризм, в частности глэмпинги, начинает становиться все более перспективным направлением. Спрос на агротуристические поездки минувшим летом вырос на 15-20%.

Одним из важнейших аспектов в этой сфере стало вовлечение в оборот неиспользуемых земель. Почти 44% общего объема — 97,2 миллиона гектаров — остаются заброшенными.

Не все они пригодны для сельского хозяйства. Но с этого года фермерам разрешили размещать туристов. Сейчас готовятся законопроекты, которые позволят строить объекты туристической инфраструктуры на землях, непригодных для выращивания культур.

Участки для глэмпингов можно приобрести, например, на Волге. Их владельцы смогут наслаждаться волжской природой и в то же время развивать собственный бизнес. Им помогают строительной техникой и командой профессионалов. Проект «Мой гектар» представляет интересы отрасли как в Госдуме, так и на площадках общественных объединений в составе комиссии по садоводству и огородничеству.

В одну только Тверскую область с мая по август турпоток в глэмпинги превысил 1,5 миллиона человек, а загрузка — 90%.