Известные артисты провели шоу для воспитанников Луганского дома ребенка

Известные артисты Эдгард Запашный, Дмитрий Куклачев и Сергей Сафронов посетили Луганский республиканский дом ребенка. Они выступили перед воспитанниками учреждения с номерами, создав для них настоящий праздник.
Артисты навестили детей по инициативе генерала-лейтенанта Романа Гаврилова. Ребята подготовили для звезд творческие номера, показав свой талант и гостеприимность. После они сами стали зрителями шоу.
Дмитрий Куклачев продемонстрировал юным зрителям навыки жонглирования, а Сергей Сафронов показал фокусы. Атмосферу праздника поддержал и Эдгард Запашный.
В завершение все ребята получили сладкие подарки.
