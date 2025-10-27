«Известия»: при покупке квартиры у пенсионера нужно фиксировать сделку видеосъемкой
Российские суды начали чаще удовлетворять иски пенсионеров, пострадавших от мошенников при продаже недвижимости. Такая практика повышает риски покупателей, поскольку пожилые граждане теперь активно оспаривают ранее заключенные договоры. Сделки становятся уязвимы перед судебным аннулированием, особенно если доказано, что пенсионер действовал обманутым или введенным в заблуждение, сообщил сайт «Известия».
Покупателям советуют страховать титул собственности, внимательно проверять состояние здоровья продавцов и отказываться от подозрительных срочных сделок по заниженным ценам.
Эксперты также рекомендуют фиксировать процесс покупки документально и настаивать на безналичных расчетах, дополнительно защищаясь видеосъемкой процедуры заключения договора. Такие меры помогают избежать потерь и судебных разбирательств в будущем.