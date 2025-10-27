«Известия»: при покупке квартиры у пенсионера нужно фиксировать сделку видеосъемкой

Российские суды начали чаще удовлетворять иски пенсионеров, пострадавших от мошенников при продаже недвижимости. Такая практика повышает риски покупателей, поскольку пожилые граждане теперь активно оспаривают ранее заключенные договоры. Сделки становятся уязвимы перед судебным аннулированием, особенно если доказано, что пенсионер действовал обманутым или введенным в заблуждение, сообщил сайт «Известия».