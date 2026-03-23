Izhlife: выбор книги по интересу поможет сформировать привычку читать

Привычка меньше читать связана с изменением способа потребления информации. Сегодня вокруг слишком много контента — новости, мессенджеры, короткие видео и уведомления. Мозг постепенно перестраивается на клиповое мышление, выбирая короткие и быстрые форматы. Об этом сообщил сайт Izhlife .

Привычку читать можно вернуть, если не заставлять себя проводить часы за книгой, а постепенно встроить занятие в повседневную жизнь.

Начать можно с небольшого времени — даже 10–15 минут чтения в день помогают сформировать привычку. Затем время можно постепенно увеличивать.

Важно выбирать книги по интересу. Если сюжет не увлекает или язык кажется слишком сложным, процесс начинает утомлять. Лучше выбирать книги, которые вызывают интерес.