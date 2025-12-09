Izhlife предложил любителям природы провести новогодние праздники в Удмуртии

Новогодние каникулы — это отличная возможность для путешествий и новых впечатлений. О преимуществах отдыха в Удмуртии рассказал сайт Izhlife .

Удмуртия — это регион с величественной природой и живописными пейзажами. Путешествие можно начать с прогулок по зимним лесам и рекам. Отличными вариантами станут окрестности Чекерила, Нечкинский национальный парк и берега Воткинского водохранилища.

Ижевск предлагает классическую новогоднюю атмосферу с гирляндами и световыми инсталляциями. Центральная площадь с главной елкой и ледовым городком, набережная Ижевского пруда и парк имени Кирова — обязательные к посещению места.