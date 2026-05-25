Из-за ветра в Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности

В Подмосковье и Москве из-за ожидаемого порывистого ветра до 17 м/с объявили желтый уровень погодной опасности, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

«Ожидается усиление северо-западного ветра в порывах до 15-17 м/с на территории Москвы и области, в связи с чем объявлен желтый погодный уровень», - говорится в сообщении.

Соответствующий уровень, который сигнализирует о потенциальной опасности погодных условий, будет в период с 21:00 мск до 21:00 мск 26 мая.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщал, что на предстоящей неделе столицу ожидает аномально холодная погода. По прогнозу, в будни ожидается облачная погода с прояснениями. Дневные температуры будут колебаться от +11 градусов до +20 градусов, а ночные — от +2 градусов до +10 градусов.