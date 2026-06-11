Академик РАН предупредил о возможном увеличении числа шаровых молний

Академик РАН, научный сотрудник физического факультета МГУ имени Ломоносова Владимир Бычков допустил, что 12–13 июня может увеличиться количество шаровых молний из-за грозовой активности. В беседе с ИА НСН ученый подчеркнул, что частота появления шаровых молний возрастает при увеличении количества обычных гроз.

Бычков отметил, что в европейской части России шаровые молнии чаще всего образуются после 14 часов дня, особенно в июне, июле и августе.

Академик добавил, что такие явления могут возникать не только из-за молний, но и при разрядах на линиях электропередачи или при работе высоковольтных устройств, передает RT.