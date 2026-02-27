Из-за приостановки движения по Крымскому мосту задерживаются 10 поездов

Из-за приостановки движения по Крымскому мосту в пути задерживаются 10 пассажирских поездов. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

От графика отстают составы № 91 Севастополь — Москва, № 195 Симферополь — Москва, № 77 Симферополь — Санкт-Петербург, № 327 Симферополь — Кисловодск, № 67 Симферополь — Москва, № 162 Пермь — Симферополь, № 196 Москва — Симферополь, № 316 Адлер — Симферополь, № 92 Москва — Севастополь и № 328 Кисловодск — Симферополь.

Максимальное время задержки — от 1 до 3,5 часа, уточнили СКЖД. В компании добавили, что в настоящее время движение возобновили, принимаются все необходимые меры по сокращению времени задержки поездов.

Ранее более 800 машин оказались в очереди на досмотр у Крымского моста после 15-часового простоя, отмечали в оперативном штабе республики.