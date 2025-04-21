Из середины лета в конец марта. В Москве и Подмосковье похолодает на 20 градусов

После рекордного тепла в Москву снова придет похолодание. Столбик термометра в опустится до плюс пяти градусов. Об этом сообщил синоптик Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам, воскресенье 20 апреля стало рекордным за всю историю метеонаблюдений в России. Тепло достигло плюс 25,8 градусов по показателям главной метеостанции ВДНХ, что превысило даже климатическую норму июля для столицы, которая составляет +23,1 градуса.

В понедельник, 21 апреля, ожидается переменная облачность и температура до плюс 26 градусов. Тишковец отметил, что есть вероятность падения очередного рекорда 1995 года, когда в этот день в Москве было плюс 23,9 градусов. Однако уже со вторника погода начнет портиться.

«В четверг продавит холодный фронт с ливнями и грозами, под утро от плюс восьми до плюс 13, днем до плюс 20. В пятницу в темное время суток — от плюс пяти до плюс 10, днем 11-16», — рассказал синоптик.

В субботу похолодание продолжится. Вечером столбик термометра может опуститься до ноля. Возможно аномальные ливневые дожди, которые принесут до 86% от месячной нормы осадков, а также заряды мокрого снега. В воскресенье в Подмосковье возможны заморозки до минус одного градуса.

«Погода оправит жителей русской равнины из середины лета в конец марта. Май примет прохладную эстафету», — отметил Тишковец.

Ранее синоптик рассказал, какая погода будет в Центральной России ко Дню Победы.