«Из ружья выстрелили». Пуму Геркулеса отобрали у хозяина силой

Пуму Геркулеса, которого хозяин содержал в однокомнатной квартире в Кунцеве, изъяли силой. Об этом 360.ru рассказал владелец Сергей.

«Не отдали, а отняли силой. Были суды — это долгая история. Там все максимально было жестоко, прямо из ружья выстрелили, он в конвульсиях корчился», — пожаловался хозяин.

Сергей опасается, что без него животное умрет.

«Все было экспрессом, очень ангажировано, участвовала прокуратура. СМИ поддерживали информационно. Он просто умрет, ему уже прописали паллиативную медицину», — сообщил владелец.

Москвич купил Геркулеса еще котенком и растил его в своей однушке. По решению суда животное передали в Московский зоопарк. Там сообщили, что Геркулес страдает от эпилепсии и хронической энтеропатии. По мнению специалистов, болезни могли развиться из-за стресса на фоне нестандартной для животного обстановки.

Сергей ежедневно выгуливал питомца — местные жители забили тревогу. За выселение пумы выступила певица Виктория Дайнеко.