«Из ружья выстрелили». Пуму Геркулеса отобрали у хозяина силой
Хозяин пумы Геркулеса пожаловался, что питомца изъяли силой
Пуму Геркулеса, которого хозяин содержал в однокомнатной квартире в Кунцеве, изъяли силой. Об этом 360.ru рассказал владелец Сергей.
«Не отдали, а отняли силой. Были суды — это долгая история. Там все максимально было жестоко, прямо из ружья выстрелили, он в конвульсиях корчился», — пожаловался хозяин.
Сергей опасается, что без него животное умрет.
«Все было экспрессом, очень ангажировано, участвовала прокуратура. СМИ поддерживали информационно. Он просто умрет, ему уже прописали паллиативную медицину», — сообщил владелец.
Москвич купил Геркулеса еще котенком и растил его в своей однушке. По решению суда животное передали в Московский зоопарк. Там сообщили, что Геркулес страдает от эпилепсии и хронической энтеропатии. По мнению специалистов, болезни могли развиться из-за стресса на фоне нестандартной для животного обстановки.
Сергей ежедневно выгуливал питомца — местные жители забили тревогу. За выселение пумы выступила певица Виктория Дайнеко.