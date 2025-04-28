Из лета в осень. Столицу на майских праздниках ждут ливни и холод

Уже со вторника погода в Москве заметно испортится — начнутся дожди и значения на термометре поползут вниз. В выходные ожидают температуру ниже климатической нормы. Об этом заявила метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с 360.ru.

«К сожалению, прогноз не очень оптимистичный. С завтрашнего дня погоду в столичном регионе уже будет определять атлантический циклон, он придет к нам из районов Питера, а потом он будет определять погоду практически все предстоящие праздничные дни», — сказала она.

Специалист отметила, что дожди начнутся завтра ночью, — выпадет около восьми-девяти миллиметров осадков. Это почти четверть месячной нормы. По ее оценке, прогнозируемые ливни больше похожи ситуацию в осеннюю пору: на улице будет пасмурно.

«Поэтому температура воздуха у нас будет невысока. Все выходные дни температура воздуха будет ниже климатической нормы, к сожалению», — сказала метеоролог.

В четверг, 1 мая, будет примерно +3…+5 градусов ночью и +10 днем, 2 мая максимальная температура повысится на два градуса. Небольшое потепление ожидается 3 мая — до +13…+18 градусов. При этом аномальной апрельской жары, которую недавно пережили москвичи, ждать не стоит.