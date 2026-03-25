Из ДНР выдворят 20 нелегальных мигрантов

В Донецкой Народной Республике выявили 20 нелегальных мигрантов. Их всех выдворят из России, сообщили в региональном главке МВД .

«В результате отработки стражи правопорядка выявили 84 административных правонарушения в сфере миграции, в том числе 62 факта нарушения правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства», — сообщили в ведомстве.

Правоохранители также выявили 10 случаев незаконной работы, шесть фактов фиктивной постановки на учет и два случая использования поддельных миграционных карт.

В отношении нарушителей приняли 20 решений о выдворении. Сотрудники МВД проводят проверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее в Подмосковье силовики задержали почти 130 нелегальных мигрантов. В отношении иностранцев составили 152 протокола, 17 из них грозит выдворение из страны.