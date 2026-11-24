Смену парадигмы в интерактивной рекламе обсудили на десятом Национальном рекламном форуме . Участники пришли к выводам, что отрасль переходит к умеренным темпам после активного подъема.

Сдерживающими факторами стали высокая ставка ЦБ, медиаинфляция и дефицит качественного инвентаря. Ориентиры для бизнеса — доказанная эффективность, прозрачность и отдача от инвестиций в рекламу.

Ответом на вызовы времени стало объединение экосистем вокруг технологии идентификации пользователей. Брендам важно управлять совокупной частотой показов из-за частого пересечения пользователи на площадках. Сегмент цифрового видео полностью заместил объемы YouTube и обеспечил 60 миллиардов рекламных минут в год.

Спикеры подчеркивают, что ключевую ценность сохраняет доверие к человеку. Устойчивый спрос формирует именно синергия технологий и качественного контента.