Итоги конкурса «Новогодняя мастерская: Древнерусский Дед Мороз» подвели в Подольске

Победителей и призеров областного конкурса «Новогодняя мастерская: Древнерусский Дед Мороз» наградили в Подольске. Жюри отметили лучшие работы в пяти различных номинациях.

Выбрать 40 финалистов было непросто. В конкурсе участвовали многодетные семьи, воспитанники соцучреждений, пожилые люди. Им предложили создать уникальные красочные игрушки из фетра к Новому году. По условиям конкурса это должен быть Дед Мороз, но детали украшений остаются на усмотрение самих участников.

«Я очень надеюсь, что благодаря нашему конкурсу новогоднее настроение пришло в этом году немного раньше. Пусть атмосфера предстоящего чуда, ожидания праздника будет с вами до самого Нового года», — заявила президент благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток» Екатерина Богдасарова.

Церемония награждения плавно перетекла в общий праздник. В зале появились сказочные персонажи, начались игры и конкурсы.

Такое же мероприятие планируется и в следующем году.