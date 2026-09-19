IT-эксперт Зыков заявил, что человеку становится все сложнее контролировать ИИ напрямую

Главный редактор IT-издания «Рунет» и основатель ИИ-сервиса для журналистов Владимир Зыков в эфире Общественной службы новостей прокомментировал новость о том, что внутренняя модель американской корпорации OpenAI смогла решить уравнения Навье — Стокса.

По его словам, сегодня человеку становится все сложнее контролировать искусственный интеллект напрямую. В связи с этим формируется новая схема работы: один искусственный интеллект выполняет задачу, а второй проверяет корректность ее выполнения. Так, на формальную проверку доказательства решения уравнений при помощи специального языка программирования Lean ушло около 17 часов.

Само доказательство, полученное нейросетью OpenAI, касается фундаментальной проблемы гидродинамики. Согласно ему, изначально неподвижная гладкая жидкость под действием плавной внешней силы может за конечное время развить так называемую «сингулярность». При этом явлении скорость потока становится бесконечной, хотя общая энергия жидкости остается конечной.