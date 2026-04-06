IT-эксперт Зыков предложил осмотреть комнату с фонариком при проверке скрытых камер

Главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков рассказал RT , как обнаружить скрытые камеры в съемной квартире или отеле.

Специалист предложил попробовать выключить свет, включить фонарик на телефоне и медленно осмотреть комнату.

«Линза камеры обычно дает характерный блик, маленькую яркую точку. Это не панацея, но иногда может помочь», — пояснил эксперт.

По его словам, также стоит внимательно изучить помещение: необычные предметы, направленные на кровать или душ, лишние зарядки, странные отверстия и датчики могут указывать на наличие скрытых устройств.