IT-эксперт Зыков посоветовал на пляже класть телефон в герметичный водонепроницаемый чехол

IT-эксперт и директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков поделился с RT рекомендациями по защите смартфона на пляже.

По словам специалиста, пляж — это агрессивная среда для устройства.

«Песок может попасть в разъемы и поцарапать экран. Жара — перегреть устройство до автоматического отключения, а соленая вода — вызвать коррозию даже у влагозащищенных моделей», — предупредил собеседник.

Зыков отметил, что есть и риск кражи во время купания. Если все же взять смартфон с собой, эксперт советует хранить его в герметичном водонепроницаемом чехле, прятать в сумке в тени, а лучше всего — завернуть в ткань и положить в плотный мешочек.

«Самый надежный способ — это вообще не брать смартфон на пляж, если в нем нет срочной необходимости. В отпуске полезно отдыхать не только телом, но и от цифровой нагрузки», — подытожил Зыков.