IT-эксперт Зыков дал советы по защите документов на смартфоне

По его словам, не следует сохранять фотографии паспорта, банковских карт и других важных бумаг в обычной галерее телефона. Это одно из первых мест, куда стремятся получить доступ злоумышленники при взломе устройства или установке вредоносного приложения.

Вместо этого лучше использовать защищенные хранилища, специальные папки с паролем, встроенные «защищенные папки» в системе или менеджеры паролей, которые поддерживают хранение файлов в зашифрованном виде.

«Важную роль играет блокировка самого устройства. Обязательно должен быть установлен сложный пароль или длинный PIN-код, а не простой графический ключ. Дополнительно стоит включить биометрическую защиту — отпечаток пальца или распознавание лица», — подчеркнул Зыков.

Если телефон будет утерян или попадет в чужие руки, такая защита существенно усложнит доступ к содержимому устройства. Также желательно хранить документы в зашифрованном виде, например, в архиве с паролем или в защищенном облачном сервисе с двухфакторной аутентификацией.

Важно использовать облака, которые поддерживают шифрование и защиту учетной записи, чтобы при компрометации аккаунта злоумышленник не получил доступ ко всем документам.