IT-эксперт Силаев предупредил об автоподставах с использованием дипфейков

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев предупредил о распространении автоподстав с цифровым мошенничеством. Об этом сообщил RT .

«Злоумышленники имитируют звонки от „страховщиков“ или „ГИБДД“, используя технологии дипфейков, и требуют срочной оплаты „штрафов“ или „восстановления полиса“ через фишинговые ссылки», — пояснил специалист.

Также он отметил рост случаев с поддельными QR-кодами на парковках, ведущими на сайты для кражи банковских данных. Эксперт посоветовал всегда проверять официальные приложения и URL перед оплатой.

По словам Силаева, еще одна проблема — кража данных через «ложные сервисы». В реальности государственные органы не запрашивают личную информацию по телефону.