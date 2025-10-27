IT-эксперт Клименко сообщил, что ИИ зачастую не виноват в мошенничестве

Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко назвал две основные причины учащения случаев мошенничества: легкость совершения анонимных звонков и вывод краденных средств в криптовалюту. Об этом сообщило ИА НСН .

По мнению эксперта, вина искусственного интеллекта в этих действиях минимальна, главная угроза исходит от методов социальной инженерии.

«Первая проблема заключается в том, что деньги от мошенников уходят в крипту. Вторая проблема связана с возможностью анонимного звонка», — высказался специалист.

Как пояснил Клименко, проблематика мошенничества с участием, например, звезд не связана с технологиями, а обусловлена исключительно социальными факторами.