IT-эксперт Казаков отметил, что наибольшую нагрузку на батарею смартфона создают фоновые процессы

Многие пользователи сталкиваются с проблемой быстрой разрядки смартфона. Чтобы продлить время работы устройства, важно понимать, какие функции сильнее всего влияют на энергопотребление. Эксперт в сфере IT-технологий Максим Казаков рассказал изданию «Челны Live» , как правильно настроить смартфон.

По словам эксперта, наибольшую нагрузку на батарею создают фоновые процессы и беспроводные модули. Среди них — постоянный поиск сетей Wi-Fi, работа Bluetooth, геолокация и автосинхронизация приложений. Эти функции регулярно активируют связь и процессор, что приводит к быстрому расходу заряда.

Максим Казаков отметил, что разница между iOS и Android в плане энергопотребления есть, но она не критична. Обе системы оптимизируют энергопотребление, однако Android чаще дает пользователю больше контроля над фоновыми процессами. При отключении лишних сервисов экономия заряда возможна на обеих платформах.

Эксперт подчеркнул, что отключение некоторых системных функций, таких как поиск принтеров или постоянное сканирование Wi-Fi, в большинстве случаев безопасно. «На практике пользователь может безболезненно отключить ряд фоновых сервисов — это не повлияет на базовую работу смартфона, но снизит нагрузку на аккумулятор», — пояснил Казаков.

Отдельное внимание Максим Казаков советует уделить автозапуску приложений. Важно оставить в автозагрузке только действительно нужные сервисы, такие как мессенджеры, банковские приложения или почту. Остальные программы, работающие в фоне без явной необходимости, лучше ограничить.