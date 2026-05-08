IT-эксперт Калашников призвал регулярно проверять и отзывать забытые активные сессии в настройках безопасности

IT-эксперт Владимир Калашников в беседе с РИАМО рассказал, какие меры безопасности часто остаются без внимания. По его словам, главная уязвимость при использовании гаджетов — авторизация через сторонние сервисы. Когда пользователь нажимает «Войти через соцсеть» на незнакомом сайте, он рискует навсегда предоставить доступ к своим данным.

Калашников советует регулярно проверять и отзывать забытые активные сессии в настройках безопасности. Еще одна распространенная ошибка — использование заводских паролей на домашних роутерах, что делает их легкой целью для перехвата трафика, добавил сайт vecherka-spb.ru.

Также эксперт обратил внимание на избыточные разрешения мобильных приложений. Многие приложения запрашивают больше прав, чем необходимо для их работы. Например, фонарик не нуждается в доступе к микрофону, а калькулятору не нужна галерея. Мошенники могут легально скупать данные с таких приложений.

«И самое важное — цифровые следы в мессенджерах. Вы пересылаете сканы паспортов близким и оставляете их висеть в чатах. Взломают собеседника — заберут ваши документы. Удаляйте чувствительную информацию у обоих сразу после прочтения», — подчеркнул Калашников.