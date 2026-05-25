IT-эксперт Голицын допустил внедрение ИИ в сферу клининга

Руководитель направления Т1 ИИ (ИТ-холдинг Т1) Сергей Голицын в интервью NEWS.ru заявил, что в будущем системы компьютерного зрения могут взять на себя контроль за работой клининга в офисах.

По словам эксперта, в долгосрочной перспективе бизнес сможет ощутить эффективность искусственного интеллекта даже в самых прикладных сферах.

«Например, системы компьютерного зрения могут дополнять умные швабры, чтобы контролировать работу клининга», — объяснил специалист.

Он также отметил, что на сегодняшний день подобные решения могут быть дорогостоящими и не всегда целесообразными, однако с удешевлением технологий они получат массовое распространение.