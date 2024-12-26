IT-эксперт Гизатуллин подтвердил техническую возможность введения штрафов за VPN

В России обсуждается возможность введения штрафов за использование VPN-сервисов, аналогичных тем, что применяются за нарушения ПДД. Операторы связи смогут отслеживать применение VPN и передавать информацию в Роскомнадзор, что приведет к регулярным штрафам для пользователей, фактически превращающимся в плату за доступ к иностранным ресурсам. Эту информацию прокомментировал «Известиям» основатель IT-компании TIQUM Юрий Гизатуллин.