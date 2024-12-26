IT-эксперт Гизатуллин подтвердил техническую возможность введения штрафов за VPN

В России обсуждается возможность введения штрафов за использование VPN-сервисов, аналогичных тем, что применяются за нарушения ПДД. Операторы связи смогут отслеживать применение VPN и передавать информацию в Роскомнадзор, что приведет к регулярным штрафам для пользователей, фактически превращающимся в плату за доступ к иностранным ресурсам. Эту информацию прокомментировал «Известиям» основатель IT-компании TIQUM Юрий Гизатуллин.
Специалист подтвердил техническую возможность такого контроля через анализ сетевого трафика (DPI), хотя полное отслеживание всех пользователей потребовало бы значительных ресурсов. Он также выразил сомнения в реализации этих мер, подчеркнув сложность точного определения незаконного использования VPN.
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