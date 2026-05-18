IT-эксперт ЭИСИ Константинов определил оптимальную емкость аккумулятора смартфона

IT-эксперт ЭИСИ Богдан Константинов сообщил NEWS.ru , что для комфортного использования смартфона в течение дня нужна емкость аккумулятора не менее 4500 мА·ч. Также он подчеркнул важность поддержки быстрой зарядки с мощностью 65–120 Вт.

Константинов отметил, что аккумуляторов емкостью 4500 мА·ч достаточно для полноценного дня использования. Модели с 5000–6000 мА·ч способны работать полтора-два дня при умеренной нагрузке.

«Здесь „больше“ — почти всегда лучше», — добавил эксперт.

Он также обратил внимание на то, что скорость зарядки стала значимым фактором: современные устройства среднего сегмента заряжаются полностью за 30–40 минут.

