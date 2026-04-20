IT-эксперт Баранова отметила, что ИИ может помочь в планировании путешествий при правильной формулировке запроса

Искусственный интеллект может оказать помощь в составлении маршрута путешествия, сообщает NEWS.ru . Однако, как утверждает предприниматель и эксперт в сфере ИИ Ксения Баранова, основавшая Школу нейросетей и SMM, для успешного результата необходимо правильно формулировать запрос.

Баранова подчеркнула важность детализации запроса. По ее словам, общие вопросы не подходят. Например, вместо «что посмотреть в Шотландии?» следует задавать более конкретные вопросы: «Мы едем на машине из Глазго на остров Скай в апреле, хотим увидеть красивые пейзажи и избежать толп туристов. Что посмотреть по дороге?» От точности формулировки зависит, насколько подходящим будет предложенный маршрут.

Также эксперт советует всегда указывать дату и сезон при планировании маршрута с помощью ИИ, поскольку алгоритм может не учитывать временные параметры. Кроме того, Баранова рекомендует проверять полученную информацию, так как нейросети могут допускать ошибки.