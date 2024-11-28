IT-эксепрт Солонников напомнил, что ИИ управляет человек
Опасения насчет того, что искусственный интеллект может стать угрозой национальной безопасности, несколько излишни. Об этом радиостанции Sputnik рассказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
Он напомнил, что искусственный интеллект — это, в первую очередь, программа, которую создал и которой управляет человек.
«Это не интеллект, и сравнивать его с человеком пока невозможно», — подчеркнул эксперт.
Он добавил, что меры безопасности будут усиливать по мере того, как программы будут становиться более сложными. Но вместе с этим будет расти и квалификация специалистов.