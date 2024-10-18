Истощенного дальневосточного леопарда все еще не смогли поймать под Уссурийском

«Земля леопарда»: истощенный дальневосточный леопард мог уйти в другой район

Специалисты продолжают поиски дальневосточного леопарда, выходившего к дороге в Уссурийске. Животное могло уйти на поиски пищи в другие районы, рассказали в нацпарке «Земля леопарда» .

Специалисты Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края, нацпарка «Земля леопарда» и «Приморской авиабазы» обследуют территории, где ранее заметили леопарда.

«Не исключено, что хищник мог покинуть территорию в поисках места с большим количеством потенциальной добычи», — сказала начальник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Марина Сырица.

По ее словам, из-за засушливой погоды и снижения уровня воды в реках и каналах в районе долины для животного появились пути передвижения в другие районы.

Дальневосточного леопарда заметили на автодороге под Уссурийском. Водитель успел снял животное на камеру.