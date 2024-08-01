Дальневосточного леопарда преследовали на трассе под Уссурийском ради видео

На кадрах видно, что животное испугалось фар автомобиля в темное время суток. В пресс-службе отметили, что водитель повел себя неправильно.

Преследование диких животных даже на автомобиле небезопасно для людей, подчеркнули специалисты. В состоянии сильного стресса зверь может агрессивно среагировать на автомобиль или человека внутри, если люк или окна открыты.

Кроме того, в попытках скрыться от преследователей животное может попасть под автомобиль или получить травмы. В последнем случае леопард заметно нервничал и пытался скрыться от преследователей, добавили в пресс-службе нацпарка.

В начале июля стало известно, что самка краснокнижного леопарда Герда в Приморье впервые стала бабушкой.