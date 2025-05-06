Историка Гнилорыбова задержали в Москве

Baza: суд в Москве арестовал историка Гнилорыбова на 15 суток

По данным канала, на историка составили протокол по статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции.

Издание «Фонтанка» отметило, что, по неподтвержденной информации, Гнилорыбова якобы задержали за то, что 3 мая он попытался пройти через кордоны полиции во время репетиции парада. Мужчина торопился попасть в свой номер в гостинице.

Однако задержание публициста произвели только в понедельник, 5 мая, в районе Ленинградского вокзала. Его местоположение вычислили по камерам наблюдения.

Павел Гнилорыбов является научным сотрудником Музея Москвы. Также он ведет своей Telegram-канал «Архитектурные излишества», на который подписаны более 116 тысяч человек.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково задержали автора скандальных постов о теракте в «Крокус Сити Холле» Николая Конашенка*. Дело блогера рассмотрят в военном суде.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов.