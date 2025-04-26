Блогер пойдет под суд после постов о теракте в «Крокусе»

Уголовное дело об оправдании терроризма против автора скандальных постов о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Николая Конашенка* поступило в Первый Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге. Об этом РИА «Новости» сообщили в инстанции.

Следствие считает, что подозреваемый опубликовал в Сети определенные высказывания, содержащие признаки оправдания террористического акта, совершенного в концертном зале «Крокус».

Незадолго до этого 41-летний Конашенок* получил административный арест за мелкое хулиганство. В марте 2024 года он вел себя неадекватно, размахивал руками, кричал, а также нецензурно выражался на Мытнинской улице в Москве.

Конашенка* задержали в аэропорту Пулково при попытке вылететь из России в Ереван. После этого мужчина публично извинился за посты.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов.