Историк кулинарии Прокофьев рассказал, что обилие консервантов делает хот-доги относительно безопасной едой в жару

Историк кулинарии Антон Прокофьев в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что хот-доги можно считать относительно безопасной едой в жару. Экспер отметил, что хот-доги популярны среди путешественников, в том числе из-за низкого риска отравиться.
По словам эксперта, большое количество консервантов в сосисках и соусах помогает сохранить продукты в жаркую погоду. Это делает хот-доги популярным выбором на заправках и в других местах с уличной едой.
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