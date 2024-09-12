Историческую виллу потребовали вернуть Минобороны РФ

Военная прокуратура потребовала вернуть Минобороны историческую усадьбу на Балтике. Речь идет о вилле Порр в Приморске Калининградской области, которая пустует с 2011 года, сообщило издание РБК.

В исковом заявлении прокурор просит признать сделку о передаче Калининградской области данной усадьбы недействительной. До этого участком площадью 3,5 гектара долгое время владело военное ведомство. Иные детали дела раскрывать не стали.

Участок располагается на территории парка «Приморский». Виллу Порр с 13 комнатами, подвалом и мансардой построили в 1905 году. Минобороны использовало здание как госпиталь для больных туберкулезом.

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