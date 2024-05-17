Исторический минимум безработицы зафиксировали в России | 360°

Общество 17 мая 2024, 13:10 Исторический минимум безработицы зафиксировали в России Путин: в России исторически минимальный уровень безработицы Пресс-служба Кремля

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В России установлен фактически исторически минимальный уровень безработицы. Ее почти нет в стране, заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета. Стенограмма появилась на сайте Кремля.

По его словам, хороших показателей удалось достичь благодаря целому ряду обстоятельств. В частности, экономической политике, проводимой руководством страны.

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«У нас исторически минимальный уровень безработицы… Ее почти нет», — подчеркнул глаза государства.

По данным Росстата, в марте безработица в стране упала до исторического минимума. Она составила всего 2,7%, что составляет два миллиона человек в возрасте 15 лет и старше. В феврале показатель был на уровне 2,8%. Путин заявлял, что в ближайшее время безработица россиянам не грозит.